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Кулеба про вступ України до НАТО: питання часу і ціни, яку ми заплатимо

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 11:10
Кулеба про вступ України до НАТО: питання часу і ціни, яку ми заплатимо Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вступ України до НАТО - це питання часу і ціни, яку країна повинна заплатити за цей крок. Поки Україна не є членом Альянсу, то вона повинна оточити себе альянсами з дружніми державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МЗС України Дмитра Кулеби на форумі "Україна 30".

"Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо. А поки ми не члени Великого Альянсу, повинні оточити себе альянсами з дружніми державами", - сказав Кулеба.

За його словами, поки Україна не є членом НАТО, країна не має гарантій безпеки від інших держав. "Низка важливих країн світу з політичних причин не продає нам озброєння, яке здатне зміцнити нашу оборону. Це сувора реальність", - уточнив він.

"На цьому тлі ми розвинули військово-технічне співробітництво з США, Великобританією і Туреччиною. Ніхто не вірив у це, але нам вдалося приєднати Україну до Програми розширених можливостей НАТО", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.

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НАТО Дмитро Кулеба
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