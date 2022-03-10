Кулеба о вступлении Украины в ЕС: это не ухудшит ситуацию, Путин зациклен на НАТО

"Я хочу обратиться к скептикам, которые до сих пор считают, что членство Украины в ЕС - это вопрос, который должен иметь какое-то отношение к России. На самом деле, сам Путин зациклен на наших стремлениях к НАТО, но не на нашем вступлении в ЕС. Аргумент о том, что предоставление Украине членства в ЕС может якобы как-то ухудшить ситуацию, является неубедительным. Я призываю всех, кто до сих пор придерживается такой точки зрения, отбросить эту логику", - отметил Кулеба.

Отметим, сегодня литовский Сейм единогласно поддержал резолюцию, в которой призывают ЕС немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление и начать переговоры о членстве.

Добавим, страны-участники Европейского Союза соберутся на саммит в Версале 11 марта. Украина заявила, что рассчитывает на их поддержку относительно своего членства в ЕС.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.

1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

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