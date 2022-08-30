Кулеба зустрівся з колегою із Франції: говорили про візи і не тільки

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС українська та французька делегації обговорювали подальший санкційний та візовий тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби .

Дмитро Кулеба у Празі зустрівся з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною.

"Ми обговорили, що має включати майбутній восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії, а також обмеження на поїздки для російських громадян", - йдеться у повідомленні.

Також Кулеба привітав роль Франції у сприянні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.