UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба о встрече Зеленского и Путина: РФ не перестает говорить, но четкого ответа нет

Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация до сих пор не дает четкого ответа по встрече президентов обеих стран. При этом у российского президента Владимира Путина не могут прекратить говорить об этой встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я каждый день получаю какие-то новости из РФ, где должностные лица комментируют перспективы встречи Зеленского с Путиным. С одной стороны - избегают, с другой - не могут перестать о ней говорить. Пока мы ждем четкого ответа от России. Она может состояться в рамках нормандского формата или в другом", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее у Путина заявили, что повестка возможной встречи с Зеленским будет отличаться от повестки саммита "нормандской четверки", поскольку стороны не будут ограничиваться минским комплексом мер.

При этом в Кремле на сегодня не видят перспективы такой встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Кулеба