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Кулеба про зустріч Зеленського і Путіна: РФ не перестає говорити, але чіткої відповіді немає

Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація досі не дає чіткої відповіді щодо зустрічі президентів обох країн. При цьому у російського президента Володимира Путіна не можуть припинити говорити про цю зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Я кожен день отримую якісь новини з РФ, де посадові особи коментують перспективи зустрічі Зеленського з Путіним. З одного боку - уникають, з іншого - не можуть перестати про неї говорити. Поки ми чекаємо на чітку відповідь від Росії. Вона може відбутися в рамках нормандського формату або в іншому", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили, що порядок денний можливої зустрічі з Зеленським відрізнятиметься від порядку денного саміту "нормандської четвірки", оскільки сторони не обмежуватимуться мінським комплексом заходів.

При цьому в Кремлі на сьогодні не бачать перспективи такої зустрічі.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДмитро Кулеба