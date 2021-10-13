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Кулеба о встрече Зеленского и Путина: РФ не перестает говорить, но четкого ответа нет

Новина українською →
Киев, Среда 13 октября 2021 11:24
Кулеба о встрече Зеленского и Путина: РФ не перестает говорить, но четкого ответа нет Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация до сих пор не дает четкого ответа по встрече президентов обеих стран. При этом у российского президента Владимира Путина не могут прекратить говорить об этой встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я каждый день получаю какие-то новости из РФ, где должностные лица комментируют перспективы встречи Зеленского с Путиным. С одной стороны - избегают, с другой - не могут перестать о ней говорить. Пока мы ждем четкого ответа от России. Она может состояться в рамках нормандского формата или в другом", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее у Путина заявили, что повестка возможной встречи с Зеленским будет отличаться от повестки саммита "нормандской четверки", поскольку стороны не будут ограничиваться минским комплексом мер.

При этом в Кремле на сегодня не видят перспективы такой встречи.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Кулеба
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