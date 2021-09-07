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Кулеба про зустріч Зеленського і Путіна: Кремль вже торгується

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Вівторок 07 вересня 2021 12:04
Кулеба про зустріч Зеленського і Путіна: Кремль вже торгується Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Росія повинна погодитися на зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У Кремлі вже "почали торгуватися" щодо умов майбутньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ранковому ефірі "1+1".

Кулеба зробив таку заяву, відповідаючи на питання, чи погодиться Україна на зустріч, якщо тема Криму підніматися не буде.

"Хороша новина - вони вже торгуються. Якщо починалося з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі, то тепер вони вже торгуються щодо її порядку денного", - сказав глава української дипломатії.

Водночас, міністр зазначив, що самітом "Кримська платформа" Україна показала, що не забуде про Крим.

"Крим - це не та тема, по якій можуть бути компроміси. Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин, питання в тому, як це буде публічно висвітлюватися", - зазначив Кулеба.

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Дмитро Кулеба
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