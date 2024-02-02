Кулеба впевнений, що рішення щодо використання активів РФ буде ухвалене у 2024 році

"Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання російських заморожених активів у 2024 році. Це рішення буде ухвалене у 2024 році, я не маю сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій", - сказав Кулеба.

Водночас, за його словами, це рішення має свої складнощі й можливо воно буде ухвалюватися частинами - спочатку щодо податку на прибуток з замороженого активу, потім щодо самого прибутку і зрештою щодо самого активу.

"Але те, що ми ідемо цим шляхом, вже є перші результати й рішення буде у 2024 році - це факт. В ідеалі ми б хотіли, щоб всі російські заморожені активи були завантажені на арештований в Канаді російський літак і прилетіли до нас в Україну, де ми зможемо їх використовувати. Якщо без жартів, сподіваємось що Канада завершить усі судові і юридичні процедури й що цей літак стане важливим прецедентом, важливим символом передачі матеріального, не фінансового, російського активу Україні", - додав міністр.

Конфіскація активів РФ на користь України

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.

Однак, як повідомляють ЗМІ, Європейський союз, ймовірно, не зможе віддати Україні прибуток від активів РФ за 2023 рік.