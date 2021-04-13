Кулеба о возможной войне на Донбассе: цена предотвращения конфликта ниже

Украина не хочет начала войны на Донбассе . Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что цена предотвращения конфликта ниже, чем у самой войны.

Об этом Кулеба заявил во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия. Мы сейчас будем делать все, чтобы предотвратить увеличение напряжения со стороны России", - заявил Кулеба.

Напомним, около двух недель назад Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

По словам Кулебы, Россия накапливает войска возле украинской границы на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе.

Также Кулеба заявил, что Россия в этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. В случае новой агрессии цена для РФ будет высокой.

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в РФ считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.