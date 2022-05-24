Кулеба о возможной легализации рейдерства в России: переносите бизнес в Украину

Законопроект предусматривает назначение внешней администрации для предприятий, имеющих не менее 25% иностранного капитала.

"Россия давно отказалась от каких-либо правил, принятых в мире. Теперь они готовятся распространить свои варварские практики на иностранный бизнес. Предложенный законопроект, по сути, узаконивает государственное рейдерство. После его принятия любая иностранная компания окажется под угрозой потери собственности в одно мгновение", - сказал он.

Кулеба призвал иностранные компании выходить из России и переносить бизнес в Украину.

"Хочу повторить своевременное и выгодное предложение президента Зеленского для иностранных компаний, которые Россия выжимает со своего рынка: переносите бизнес в Украину. Мы предоставим лучшие условия и доступ к крупному европейскому рынку. У нас вы никогда не будете переживать, что наутро можете проснуться без своего бизнеса, потому что так решили в Кремле", - подчеркнул Кулеба.