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Кулеба о возможной легализации рейдерства в России: переносите бизнес в Украину

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Международным акционерам придется немедленно покинуть российский рынок, чтобы не потерять свои инвестиции и собственность в РФ из-за законопроекта, который Госдума поддержала во вторник, 24 мая в первом чтении. В Украине таким компаниям предложили альтернативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы.

Законопроект предусматривает назначение внешней администрации для предприятий, имеющих не менее 25% иностранного капитала.

"Россия давно отказалась от каких-либо правил, принятых в мире. Теперь они готовятся распространить свои варварские практики на иностранный бизнес. Предложенный законопроект, по сути, узаконивает государственное рейдерство. После его принятия любая иностранная компания окажется под угрозой потери собственности в одно мгновение", - сказал он.

Кулеба призвал иностранные компании выходить из России и переносить бизнес в Украину.

"Хочу повторить своевременное и выгодное предложение президента Зеленского для иностранных компаний, которые Россия выжимает со своего рынка: переносите бизнес в Украину. Мы предоставим лучшие условия и доступ к крупному европейскому рынку. У нас вы никогда не будете переживать, что наутро можете проснуться без своего бизнеса, потому что так решили в Кремле", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, швейцарский концерн Sulzer принял решение покинуть российский рынок.

Также американская корпорация Starbucks приняла решение ликвидировать бизнес в России. Компания закрывает юридическое лицо в России "Кофе Сирена".

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Дмитрий КулебаРоссийская Федерация