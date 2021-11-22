Кулеба о возможности вторжения РФ: задействует ли Путин эту опцию, будет зависеть от нескольких факторов

Новая наступательная операция Российской Федерации против Украины является одной из опций на рассмотрении руководства РФ и лично президента Владимира Путина. Украина призывает не поддаваться на провокации, в том числе в информационном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телеканала "Украина 24".