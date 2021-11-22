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Кулеба о возможности вторжения РФ: задействует ли Путин эту опцию, будет зависеть от нескольких факторов

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 ноября 2021 00:42
Кулеба о возможности вторжения РФ: задействует ли Путин эту опцию, будет зависеть от нескольких факторов Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Новая наступательная операция Российской Федерации против Украины является одной из опций на рассмотрении руководства РФ и лично президента Владимира Путина. Украина призывает не поддаваться на провокации, в том числе в информационном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телеканала "Украина 24".

Задействует ли Путин военную опцию, будет зависеть от нескольких факторов, считает министр.

"Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второе: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", - заявил он.

Напомним, глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.

Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

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