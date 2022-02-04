Кулеба о возможном фейке от России: нет ничего, чего она бы не могла сделать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не удивлен информацией из США о том, что Россия может воспользоваться фейковым видео как поводом для вторжения. По его мнению, нет ничего, чего она бы не могла сделать, чтобы спровоцировать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNBS .

По его словам, США предупредили Украину о том, что у них есть такая информация, незадолго до ее официального обнародования представителем Госдепартамента Недом Прайсом.

"Теперь мы с нетерпением ждем подробностей. Но если вы спросите меня, есть ли что-то, чего Россия не могла бы сделать, чтобы спровоцировать войну, мой ответ будет отрицательным. Все возможно, и мы должны учитывать все риски", - добавил Кулеба.