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Кулеба про можливий фейк від Росії: немає нічого, чого вона б не могла зробити

Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не здивований інформацією з США про те, що Росія може скористатися фейковим відео як приводом для вторгнення. На його думку, немає нічого, чого вона б не могла зробити, щоб спровокувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю на CNBS.

За його словами, США попередили Україну про те, що у них є така інформація, незадовго до її офіційного оприлюднення представником Держдепартаменту Недом Прайсом.

"Тепер ми з нетерпінням чекаємо подробиць. Але якщо ви запитаєте мене, чи є щось, чого Росія не могла б зробити, щоб спровокувати війну, моя відповідь буде негативною. Все можливо, і ми повинні враховувати всі ризики", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше американська розвідка повідомила, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Нібито Москва має намір використати фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовних на Донбасі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ці звинувачення "маячнею".

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Дмитро КулебаВторгнення Росії до України