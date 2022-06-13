Кулеба о войне: четкой целью Запада должна стать победа Украины

Страны Запада должны продолжать поддержку Украины для ее победы в войне. Украинцы своей борьбой доказали, что полностью заслуживают помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.