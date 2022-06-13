Кулеба про війну: чіткою метою Заходу має стати перемога України

Країни Заходу мають продовжувати підтримку України для її перемоги у війні. Українці своєю боротьбою довели, що повністю заслуговують на допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.
Він зазначив, що Україна показала, на що здатна і перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків.
"Уявіть, що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України та прискорити постачання важкої зброї", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що країни Заходу почали втрачати інтерес до війни в Україні через 3 місяці після початку бойових дій. Це проявляється у швидкості постачання озброєння.
Також ми писали, що Україна може отримати від Німеччини гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже близько 22 червня.
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