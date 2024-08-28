Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі глава МЗС країн ЄС: обговорять Україну

Військова допомога ЄС

Нагадаємо, що Європейський союз надавав Україні не лише фінансову та гуманітарну допомогу, але й військову. Зокрема, на території ЄС проходили навчання українських військових, здебільшого у Німеччині.

Також ЄС фінансував військову допомогу, які надавала окремі країни-члени. ЄС створив ініціативу для забезпечення українську армії артилерійськими боєприпасами. Планувалося, що ЗСУ отримають мільйон снарядів до березня 2024 року, але постачання затримуються.

Днями німецьке видання Welt повідомило, що представники ЄС вперше обговорять можливість відправлення військових інструкторів в Україну для навчання ЗСУ. За даними видання, Франція, країни Балтії, Данія та Швеція підтримують ініціативу, а Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія виступають проти.

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