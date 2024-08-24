ЄС вперше обговорить відправку військових інструкторів в Україну, - Welt

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

Як зазначає видання, українська влада закликала ЄС направити інструкторів в Україну в листі головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю від 31 травня.

За інформацією Welt, міністри закордонних справ і оборони Європейського союзу вперше обговорять це питання в середині наступного тижня. Ця тема також обговорюватиметься 27 серпня у комітеті з політики та безпеки ЄС (PSK).

За відправку в Україну військових інструкторів виступають Франція, країни Балтії, Данія та Швеція, тоді як Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія проти, побоюючись загострення конфлікту.

У середині листопада мандат Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС, насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки. Якщо буде позитивне рішення, мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання на території України.

Видання повідомляє, що перші неформальні дебати на цю тему вже відбулися в Брюсселі у липні.