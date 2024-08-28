Кулеба примет участие в неформальной встрече глава МИД стран ЕС: обсудят Украину

Военная помощь ЕС

Напомним, что Европейский союз оказывал Украине не только финансовую и гуманитарную помощь, но и военную. В частности, на территории ЕС проходили учения украинских военных, в основном в Германии.

Также ЕС финансировал военную помощь, оказываемую отдельными странами-членами. ЕС создал инициативу по обеспечению украинской армии артиллерийскими боеприпасами. Планировалось, что ВСУ получат миллион снарядов до марта 2024 года, но поставки задерживаются.

На днях немецкое издание Welt сообщило, что представители ЕС впервые обсудят возможность отправки военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ. По данным издания, Франция, страны Балтии, Дания и Швеция поддерживают инициативу, а Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения выступают против.

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