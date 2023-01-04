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Кулеба про військову допомогу: Україна отримає у 2023 році все, чого не передали в минулому

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна отримає від союзників всю необхідну військову допомогу в цьому році, яку не отримала в 2022. І робота над цим ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби, який транслюється в Facebook.

"Сьогодні навіть діти просять принести їм під ялинку "Леопарда", ми розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових "Леопардів". Ми всі не лише над цим думаємо, а й дуже багато працюємо. Я казав минулого року, що у 2023-му ми отримаємо те, що не могли отримати з різних причин у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде. На все свій час, чекайте на новини", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, також глава МЗС під час брифінгу заявив, що в Україні очікують на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.

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Дмитро КулебаМИД УкраиныВійськова допомога