Кулеба о военной помощи: Украина получит в 2023 году все, чего не передали в прошлом

"Сегодня даже дети просят принести им под елку "Леопарда", мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных "Леопардах". Мы все не только над этим думаем, но и очень много работаем. Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так и будет. Всему свое время, ждите новостей", - рассказал Кулеба.

Напомним, также глава МИД во время брифинга заявил, что в Украине ожидают развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки.

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