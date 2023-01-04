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Кулеба о военной помощи: Украина получит в 2023 году все, чего не передали в прошлом

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получит от союзников всю необходимую военную помощь в этом году, которую не получила в 2022 году. И работа над этим ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый в Facebook брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Сегодня даже дети просят принести им под елку "Леопарда", мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных "Леопардах". Мы все не только над этим думаем, но и очень много работаем. Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так и будет. Всему свое время, ждите новостей", - рассказал Кулеба.

Напомним, также глава МИД во время брифинга заявил, что в Украине ожидают развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки.

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Дмитрий КулебаМЗСВоенная помощь