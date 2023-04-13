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Кулеба виступив за інтеграцію ППО України й НАТО у регіонах двох морів

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна закликає до інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО. Йдеться про у регіони Чорного і Балтійського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час виступу на відкритті Чорноморської безпекової конференції.

Міністр також закликав до низки практичних кроків для зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

"Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека у Балто-Чорноморському просторі неподільна, загроза для одного - це загроза для всіх", - заявив Кулеба.

Він наголосив на необхідності напрацювання всеосяжної системи безпеки для всіх країн регіону, яким загрожує Росія та додав, що Чорне море має стати тим, чим стало Балтійське - морем НАТО.

"Україна закликає до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати наше спільне море для торгівлі та подорожей, жити вільно без страху російських військових кораблів. Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї мети", - підсумував міністр.

Нагадаємо, також Кулеба під час виступу в Бухаресті заявив, що ракети, які Росія запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх держав - Польщі, Румунії, Молдови.

Додамо, глава МЗС вирушив до Бухареста, аби обговорити регіональну безпеку з міністрами закордонних справ та оборони Румунії та Молдови.

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