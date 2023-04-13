Кулеба выступил за интеграцию ПВО Украины и НАТО в регионах двух морей

Министр также призвал к ряду практических шагов по укреплению безопасности в Черноморском регионе.

"Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного - это угроза для всех", - заявил Кулеба.

Он отметил необходимость разработки всеобъемлющей системы безопасности для всех стран региона, которым угрожает Россия и добавил, что Черное море должно стать тем, чем стало Балтийское - морем НАТО.

"Украина призывает к демилитаризации Черного моря, чтобы все миролюбивые страны, уважающие международное право, могли снова использовать наше общее море для торговли и путешествий, жить свободно без страха российских военных кораблей. Призываю партнеров быть устойчивыми на пути к этой цели", - резюмировал министр.

Напомним, также Кулеба во время выступления в Бухаресте заявил, что ракеты, которые Россия запускает по Украине, представляют угрозу для соседних государств - Польши, Румынии, Молдовы.

Добавим, глава МИД отправился в Бухарест, чтобы обсудить региональную безопасность с министрами иностранных дел и обороны Румынии и Молдовы .

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