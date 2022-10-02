Кулеба отправится в турне по странам Африки: названы ключевые цели и дата

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с 3 по 12 октября отправится в турне по странам Африки и проведет ряд переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Ключевой темой переговоров министра станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии, в частности, последней попытки аннексии украинских территорий", - отмечают в МИД.

По информации ведомства, одними из целей турне станут: утверждение роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, укрепление взаимодействие в сфере образования, продвижение украинских IT-продуктов, в частности платформы "Дія", и расширение украинского экспорта.

Также в ходе визитов запланировано проведение нескольких бизнес-форумов, в которых примут участия украинские и африканские компании.

В МИД подчеркивают, что турне станет подготовкой к созданию масштабной конференции Украина-Африка.

При этом в ведомстве добавляют, что такое турне главы МИД по странам Африки является первым в истории Украины.