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Кулеба отправится в турне по странам Африки: названы ключевые цели и дата

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Киев, Воскресенье 02 октября 2022 19:54
Кулеба отправится в турне по странам Африки: названы ключевые цели и дата Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с 3 по 12 октября отправится в турне по странам Африки и проведет ряд переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Ключевой темой переговоров министра станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии, в частности, последней попытки аннексии украинских территорий", - отмечают в МИД.

По информации ведомства, одними из целей турне станут: утверждение роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, укрепление взаимодействие в сфере образования, продвижение украинских IT-продуктов, в частности платформы "Дія", и расширение украинского экспорта.

Также в ходе визитов запланировано проведение нескольких бизнес-форумов, в которых примут участия украинские и африканские компании.

В МИД подчеркивают, что турне станет подготовкой к созданию масштабной конференции Украина-Африка.

При этом в ведомстве добавляют, что такое турне главы МИД по странам Африки является первым в истории Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова стать гарантом продовольственной безопасности в Западной Африке.

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