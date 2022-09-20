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Кулеба исключил встречу с Лавровым в США. Даже если тот захочет

Новина українською →
США, Вторник 20 сентября 2022 19:06
Кулеба исключил встречу с Лавровым в США. Даже если тот захочет Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Российские журналисты спросили Кулебу, будет ли тот встречаться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

"Нет", – ответил украинский министр.

После этого журналисты уточнили, возможна ли такая встреча, если этого захочет Лавров, но ответ Кулебы был отрицательным.

Одна из главных тем 77-й сессии – развязанная РФ война против Украины.

Напомним, чтосегодня в Нью-Йорке стартует Генассамблея ООН.

Также президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее ООН в режиме онлайн.

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