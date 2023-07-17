Кулеба про вихід РФ із "зернової угоди": припиніть грати в голодні ігри

"Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", - сказав він.

За словами Кулеби, такі регіони як Африка та Азія відчують це зростання цін і "це - результат дій Росії".

Міністр вважає, що РФ "використовує голод як інструмент", щоб шантажувати весь світ і переслідувати свої інтереси та закликав країну-агресора "припинити голодні ігри".

"Зернова угода"

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росіяни почали блокувати українські порти. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією про "зерновий коридор" у Чорному морі, які передбачає експорт українського продовольства.

Після цього дія ініціативи кілька разів продовжувалась. Але щоразу, коли терміни спливали, РФ заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридору" і намагалася продавити винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

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