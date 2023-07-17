Кулеба о выходе РФ из "зернового соглашения": прекратите играть в голодные игры

"Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продления к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут", – сказал он.

По словам Кулебы, такие регионы как Африка и Азия ощутят этот рост цен и "это результат действий России".

Министр считает, что РФ "использует голод как инструмент", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы и призвал страну-агрессора "прекратить голодные игры".

"Зерновая сделка"

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россияне заблокировали украинские порты. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией о "зерновом коридоре" в Черном море, предусматривающих экспорт украинского продовольствия.

После этого действие инициативы несколько раз продолжалось. Но каждый раз, когда сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.

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