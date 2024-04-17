Кулеба відвідає Італію та візьме участь у зустрічі G7

ППО для України

Питання зміцнення протиповітряної оборони є одним із ключових для України в умовах російської агресії, що триває.

Так, 11 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Бартом Ейде. Сторони обговорили підготовку до підписання угоди про безпеку, оборонну співпрацю та питання, пов'язані зі зміцненням українського ППО.

Зокрема, Німеччина має намір допомогти Україні у пошуку систем ППО. Окрім цього, Берлін оголосив про передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав західні країни терміново надати Україні системи ППО для захисту від російських атак.

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