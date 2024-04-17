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Кулеба посетит Италию и примет участие во встрече G7

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправляется в Италию, где примет участие в министерской встрече "Большой семерки" (G7). Его визит будет проходить с 17 по 19 апреля.

Помимо этого Кулеба примет участие в специальной сессии, посвященной укреплению международной поддержки Украины.

Министр также проведет ряд двусторонних переговоров, в частности, с главами дипломатий Великобритании, Италии, Канады, Германии, Франции, Японии, США, ЕС и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Согласно информации МИД, ключевыми темами переговоров станут срочное предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора, противодействие сотрудничеству российского и северокорейского режимов, использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

ПВО для Украины

Вопрос укрепления противовоздушной обороны является одним из ключевых для Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Так, 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Стороны обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, оборонное сотрудничество и вопросы, связанные с укреплением украинского ПВО.

В частности, Германия намерена помочь Украине в поиске систем ПВО. Помимо этого, Берлин объявил о передаче Украине еще одной системы ПВО Patriot.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал западные страны срочно предоставить Украине системы ПВО для защиты от российских атак.

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Дмитрий КулебаПВОИталияG7