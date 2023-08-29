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Кулеба відповів на заклики до переговорів з Путіним: запитайте у Пригожина

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не буде проводити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Обіцянкам Кремля не можна довіряти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу під час пресконференції з французької колегою у Парижі.

"Що стосується закликів до переговорів з Путіним. Кожен, хто про це запитує, повинен запитувати про це не у нас, а у пана Пригожина. У нього був конфлікт з Путіним. Він провів успішні переговори з Путіним, припинив конфлікт, домовився про гарантії безпеки, а потім Путін його вбив", - заявив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що "немає підстав вважати, що у будь-яких інших переговорах Путін поводитиме себе інакше".

 

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Наразі переговори "на паузі".

Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба прогнозує посилення закликів у світі, щоб змусити Україну повернутися до переговорів з Росією. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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