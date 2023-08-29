Кулеба ответил на призывы к переговорам с Путиным: спросите у Пригожина

"Что касается призывов к переговорам с Путиным. Каждый, кто об этом спрашивает, должен спрашивать об этом не у нас, а у господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным. Он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил конфликт, договорился о гарантиях безопасности, а затем Путин его убил", - заявил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что "нет оснований полагать, что в любых других переговорах Путин будет вести себя иначе".

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Пока переговоры "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует усиление призывов в мире, чтобы заставить Украину вернуться к переговорам с Россией.

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