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Кулеба ответил на призывы к переговорам с Путиным: спросите у Пригожина

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не будет проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Обещаниям Кремля нельзя доверять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время пресс-конференции с французской коллегой в Париже.

"Что касается призывов к переговорам с Путиным. Каждый, кто об этом спрашивает, должен спрашивать об этом не у нас, а у господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным. Он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил конфликт, договорился о гарантиях безопасности, а затем Путин его убил", - заявил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что "нет оснований полагать, что в любых других переговорах Путин будет вести себя иначе".

 

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Пока переговоры "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует усиление призывов в мире, чтобы заставить Украину вернуться к переговорам с Россией.

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Дмитрий КулебаМИД УкраиныЕвгений ПригожинВладимир ПутинВойна в Украине