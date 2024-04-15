Кулеба відповів на критику США щодо ударів по НПЗ в Росії

"Послухав пана Остіна - дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку", - сказав Кулеба.

Глава МЗС переконаний, що вибухи та пожежі на НПЗ можуть впливати на енергетичний ринок країни-агресора РФ, а не на глобальний.

"Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але щось я не бачу проблем - на світовому", - наголосив міністр.

Також чиновник звернув увагу, що через постійні повітряні атаки РФ по Україні та на тлі нестачі батарей ППО Patriot кількість жертв серед цивільного населення зростає, люди стикаються з відсутністю світла та тепла. У цьому контексті Кулеба задався питанням, чи "це нікого не хвилює?"

Крім того, він акцентував, що Україна змушена захищатися від широкомасштабної військової агресії РФ, зокрема масованих комбінованих повітряних атак. Тому "треба мислити своїми інтересами".

Міністр припустив, що якщо країни-партнери передадуть Україні ефективні засоби протиповітряної оборони із проханням "не робити певних речей", тоді "є предмет для розмови".

"А якщо ми не маємо цих батарей, не маємо пакета допомоги, і при цьому нас просять щось не робити - тоді немає предмета, тоді про що говорити?" - сказав глава МЗС.

Удари по НПЗ Росії та позиція США

Нагадаємо, останнім часом на російських нафтопереробних заводах все частіше лунають вибухи. Росіяни скаржаться на атаки безпілотників.

Як неодноразово повідомляли джерела РБК-Україна, за такими ударами стоять українські захисники. Вони вже атакували НПЗ у низці регіонів, у тому числі в Татарстані, який знаходиться за понад тисячу кілометрів від кордону з нашою країною.

Додамо, нещодавно видання Financial Times написало про те, що США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ. У Вашингтоні стурбовані можливим зростанням цін на бензин у рік президентських виборів, що може вплинути на рейтинги президента Джо Байдена.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що Штати "не позитивно" відреагували на удари по російських НПЗ. Проте обмежити Україну у використанні озброєння власного виробництва Білий дім не може.

Пізніше, 9 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що подібні атаки можуть вплинути на світову ситуацію у сфері енергетики. Він також порадив Україні зосередитись на інших цілях. При цьому помічниця Остіна Селеста Валландер прямо назвала російські НПЗ "цивільними цілями".

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи, позаяк наші військові мають атакувати об'єкти, які забезпечують війну.