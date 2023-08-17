Кулеба відповів критикам контрнаступу ЗСУ, кличе до "Іноземного легіону"

"Легко сказати, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас немає поруч", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна все ще потребуватиме постійного постачання західної зброї та боєприпасів, "поки її військові не витіснять російські сили з усієї окупованої території".

"Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - наголосив міністр.

Заяви про "повільний контрнаступ"

Нагадаємо, останні кілька тижнів офіційні особи країн Заходу стверджують, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж вони очікували.

Водночас наші захисники щодня демонструють успішні дії на фронті, знищуючи ворожих солдатів і продовжуючи просування.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що заяви про "повільний контрнаступ" ЗСУ - це абсолютне нерозуміння війни.