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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба ответил критикам контрнаступления ВСУ, зовет в "Иностранный легион"

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в шутку призвал критиков контрнаступления ВСУ "присоединиться к "Иностранному легиону", чтобы помочь усилиям украинских войск как можно быстрее одержать победу в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью AFP.

"Легко сказать, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас нет рядом", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что Украина все еще будет нуждаться в постоянных поставках западного оружия и боеприпасов, "пока ее военные не вытеснят российские силы со всей оккупированной территории".

"Правда состоит в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война - это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", - подчеркнул министр.

Заявления о "медленном контрнаступлении"

Напомним, последние несколько недель официальные лица стран Запада утверждают, что украинское контрнаступление происходит медленнее, чем они ожидали.

В то же время, наши защитники ежедневно демонстрируют успешные действия на фронте, уничтожая вражеских солдат и продолжая продвижение.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявления о "медленном контрнаступлении" ВСУ - это абсолютное непонимание войны.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУДмитрий Кулеба