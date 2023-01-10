Кулеба ответил, есть ли признаки желания России вести переговоры

Украина не видит признаков, свидетельствующих о реальной готовности российской стороны к переговорам. Киев и дальше будет искать дипломатическое решение согласно "формуле мира" президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью National Public Radio.

"Фактически мы видим, что они исключают "формулу мира", предложенную президентом Зеленским. Но это не значит, что мы не должны пытаться продолжать", - заявил Кулеба.

Министр акцентировал, что Украина и дальше будет продолжать свой дипломатический путь.

"С чем вышел президент Зеленский: "формула мира", состоящая из 10 простых шагов. Некоторые из них требуют участия России, некоторые нет. РФ это может нравиться или не нравиться, но речь идет о создании коалиции - коалиции стран, готовых искать дипломатическое решение в соответствии с предложениями президента Зеленского", - отметил Кулеба.

Напомним, как ранее заявляли в Офисе президента, Украина готова прекратить войну с РФ в любое время, но только на условиях, изложенных в "формуле мира ", предложенной главой государства Владимиром Зеленским.

Добавим, что ее Зеленский представил на саммите G20, который проходил на Бали. "Формула мира" заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.