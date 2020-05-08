Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба уверен, что Москва хочет оставить ОРДЛО в составе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит предпосылок интеграции оккупированного Донбасса в Россию. Об этом он заявил в интервью lb.ua.

В частности, он прокомментировал подготовленные изменения в конституцию Россию, которые позволяют ей присоединять ранее оккупированные территории.

"Я не вижу, чтобы Россия шла путем интеграции Донбасса. Они хотят, чтобы это была территория Украины, однако вопрос в другом: на каких условиях?", - отметил Кулеба.

Он также заявил, что изменения в конституцию России не повлияют на статус оккупированных территорий.

"В данном случае то, что происходит с конституцией РФ, на международную позицию, на позицию Украины в отношении Крыма или чего-то иного не влияет", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ готовятся закрепить в конституции так называемое "право регионов Украины и Беларуси присоединиться к России". При этом в Кремле заявляли, что ничего не знают об этом. Референдум за поправки в конституцию был назначен в России на апрель, однако был перенесен из-за COVID-19.

На этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б".