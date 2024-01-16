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Кулеба про виділення допомоги США Україні: ціна наведення порядку у світі буде набагато вищою

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Збільшення фінансової допомоги для України в майбутньому дозволить уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією, до якої американські війська будуть змушені втрутитися.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", - заявив глава МЗС України.

Кулеба також зазначив, що Україна продовжить боротьбу проти країни-агресора навіть за недостатньої військової допомоги від союзників.

"Навіть якщо у нас скінчиться зброя, ми битимемося лопатами. Тому що на карту в цій війні для України поставлено існування нації", - зазначив міністр закордонних справ.

Виділення допомоги Україні від США

Декілька місяців тому президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У великому фінансовому пакеті було передбачено також виділення близько 60 млрд. доларів на допомогу Україні.

Конгресмени від Республіканської партії США відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони вимагають, щоб у пакет внесли жорсткіші заходи щодо охорони кордону з Мексикою.

Пізніше, 12 січня, стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

 

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