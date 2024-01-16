Кулеба о выделении помощи США Украине: цена наведения порядка в мире будет гораздо выше

Увеличение финансовой помощи для Украины в будущем позволит избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую американские войска будут вынуждены вмешаться.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", - заявил глава МИД Украины.
Кулеба также отметил, что Украина продолжит борьбу против страны-агрессора даже при недостаточной военной помощи от союзников.
"Даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что на карту в этой войне для Украины поставлено существование нации", - отметил министр иностранных дел.
Выделение помощи Украине от США
Несколько месяцев назад президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В крупном финансовом пакете было предусмотрено также выделение около 60 млрд долларов на помощь Украине.
Конгрессмены от Республиканской партии США отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.
Позже, 12 января, стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.