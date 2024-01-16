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Кулеба о выделении помощи США Украине: цена наведения порядка в мире будет гораздо выше

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Увеличение финансовой помощи для Украины в будущем позволит избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую американские войска будут вынуждены вмешаться.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", - заявил глава МИД Украины.

Кулеба также отметил, что Украина продолжит борьбу против страны-агрессора даже при недостаточной военной помощи от союзников.

"Даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что на карту в этой войне для Украины поставлено существование нации", - отметил министр иностранных дел.

Выделение помощи Украине от США

Несколько месяцев назад президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В крупном финансовом пакете было предусмотрено также выделение около 60 млрд долларов на помощь Украине.

Конгрессмены от Республиканской партии США отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Позже, 12 января, стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

 

 

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Дмитрий КулебаВторжение России в Украину