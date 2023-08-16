Кулеба відібрав 16 кандидатів на посади послів України в країнах Африки та Азії

В Україні сьогодні, 16 серпня, завершили проводити співбесіди з 16 кандидатами на посади послів у країнах Африки та Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.
"Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів. Відбір почався у березні цього року", - йдеться у повідомленні.
Скільки людей подалось на конкурс
За словами Кулеби, МЗС отримало та опрацювало величезну кількість заявок, загалом 1104. Більшу частину склали представники ділових кіл, а також науковці, викладачі, ветерани, військові, чинні та колишні дипломати, а також адвокати та правозахисники.
Міністр уточнив, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури, тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим.
"І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати. Далі я поінформую президента про результати відкритого відбору", - написав Кулеба.
Де працюватимуть нові посли України
Міністр заявив, що склад дипломатичної служби потрібно посилювати та розширювати, особливо у Африці та Азії.
Він додав, що Україні потрібно більше фахових кандидатів, які знають як залучати інвестиції та просувати експорт.
У березні цього року МЗС створив відкритий механізм, який дозволяє запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.
За словами міністра, нині в країні проблема кадрового голоду. Це відчувають на собі як приватні підприємці, так і державні інституції. Кулеба повідомляв, що особливо складно зараз з пошуком кандидатів на посади послів.
Тоді Кулеба говорив, що особливий фокус зараз на країнах Африки, адже, за його словами, нині швидко зростають темпи дипломатичної експансії України.
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