Нестандартні рішення. МЗС оголосило відкритий набір на посади послів
Сьогодні, 13 березня, МЗС створив відкритий механізм, який дозволяє запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Facebook.
За словами міністра, нині в країні проблема кадрового голоду. Це відчувають на собі як приватні підприємці, так і державні інституції.
Кулеба повідомив, що особливо складно зараз з пошуком кандидатів на посади послів.
У зв'язку з цим МЗС йде на безпрецедентний крок - створює відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.
Він повідомив, що відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі “Вакансії”. Відкритий пошук серед внутрішніх та зовнішніх кандидатів має дозволити уникати неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років.
Міністр також зазначив, що особливий фокус зараз на країнах Африки, адже, за його словами, нині швидко зростають темпи дипломатичної експансії України.
Подача в ці країни автоматично підвищить шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, Кулеба повідомив, що надаватиме перевагу жінкам, через багаторічну несправедливість щодо їх кар’єрного зростання.
На сайті МЗС вже є вакансії для послів 21 країни:
- Європи;
- Латинської Америки;
- Африки;
- Близького Сходу;
- Південного Кавказу;
- Південно-Східної Азії.
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