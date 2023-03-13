ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нестандартні рішення. МЗС оголосило відкритий набір на посади послів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 березня 2023 19:46
Нестандартні рішення. МЗС оголосило відкритий набір на посади послів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 березня, МЗС створив відкритий механізм, який дозволяє запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Facebook.

За словами міністра, нині в країні проблема кадрового голоду. Це відчувають на собі як приватні підприємці, так і державні інституції.

Кулеба повідомив, що особливо складно зараз з пошуком кандидатів на посади послів.

У зв'язку з цим МЗС йде на безпрецедентний крок - створює відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.

Він повідомив, що відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі “Вакансії”. Відкритий пошук серед внутрішніх та зовнішніх кандидатів має дозволити уникати неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років.

Міністр також зазначив, що особливий фокус зараз на країнах Африки, адже, за його словами, нині швидко зростають темпи дипломатичної експансії України.

Подача в ці країни автоматично підвищить шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, Кулеба повідомив, що надаватиме перевагу жінкам, через багаторічну несправедливість щодо їх кар’єрного зростання.

На сайті МЗС вже є вакансії для послів 21 країни:

  • Європи;
  • Латинської Америки;
  • Африки;
  • Близького Сходу;
  • Південного Кавказу;
  • Південно-Східної Азії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто