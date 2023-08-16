Кулеба отобрал 16 кандидатов на должности послов Украины в странах Африки и Азии

"Сегодня я завершил собеседования с 16 кандидатами в послы, которые прошли первый в истории открытый набор послов. Отбор начался в марте этого года", - говорится в сообщении.

Сколько человек подалось на конкурс

По словам Кулебы, МИД получило и обработало огромное количество заявок, всего 1104. Большую часть составили представители деловых кругов, а также ученые, преподаватели, ветераны, военные, действующие и бывшие дипломаты, а также адвокаты и правозащитники.

Министр уточнил, что открытый набор предусматривает чрезвычайно тщательную проверку каждой кандидатуры, поэтому путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно долгим.

"И именно поэтому из более тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень мощные кандидаты. Далее я проинформирую президента о результатах открытого отбора", - написал Кулеба.

Где будут работать новые послы Украины

Министр заявил, что состав дипломатической службы нужно усиливать и расширять, особенно в Африке и Азии.

Он добавил, что Украине нужно больше профессиональных кандидатов, которые знают как привлекать инвестиции и продвигать экспорт.

Открытый конкурс на должности послов

В марте этого года МИД создал открытый механизм, который позволяет предложить свою кандидатуру на должность посла.

По словам министра, сейчас в стране проблема кадрового голода. Это ощущают на себе как частные предприниматели, так и государственные институты. Кулеба сообщал, что особенно сложно сейчас с поиском кандидатов на должности послов.

Тогда Кулеба говорил, что особый фокус сейчас на странах Африки, ведь, по его словам, сейчас быстро растут темпы дипломатической экспансии Украины.