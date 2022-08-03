UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о Венгрии: пока заявления не совпадают с решениями, можно жить и работать

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина будет считать Венгрию проблемой только тогда, когда заявления венгерского правительства против Киева будут совпадать с его решениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью для "Укринформа".

"Я думаю, что Венгрия является "пятой колонной" самой себя. Это их внутренняя политика, и венгерскому народу надо будет разбираться, насколько она отвечает его интересам", - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, заявления Венгрии не всегда являются проблемой для Украины, поскольку они не всегда совпадает с решениями и поступками страны. Например, Будапешт присоединялся к санкциям против России, поддерживал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. В то же время были и случаи, когда Венгрия блокировала некоторые потенциальные новые санкции против Кремля.

"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями относительно Украины, можно жить и работать. Если то, что они говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, - тогда будет проблема", - добавляет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Западу следует прекратить поставки оружия в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВенгрия