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Кулеба об урегулировании на Донбассе: со дня на день узнаем настроения в Кремле

Киев, Вторник 12 января 2021 11:18
Кулеба об урегулировании на Донбассе: со дня на день узнаем настроения в Кремле
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В вопросе урегулирования на Донбассе в ближайшие дни прояснится динамика дальнейшего процесса. В частности, станут известны настроения в российском Кремле.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в ближайшие дни будут происходить процессы на разных дипломатических уровнях. Он считает, что это покажет готовность России к переговорам в начале 2021 года, а также какой будет динамика дальнейшего процесса.

"Потому буквально со дня на день мы узнаем настроения в Кремле, и увидим, настроены ли они все-таки говорить и решать вопрос, или говорить и заговаривать вопрос", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба рассказал, что российская сторона занимает выжидательную позицию, чтобы решить вопросы Донбасса на своих условиях. Тем не менее он уверен, что окно возможностей для переговоров с Москвой не закрыто.

Тем временем на Донбассе в результате обстрелов противника украинские военные понесли очередные потери. Вчера в районе Песков погиб военнослужащий, и украинская сторона направила ноту ОБСЕ в связи с очередным нарушением режима тишины.

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияДонбассДмитрий Кулеба

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