Кулеба об успехах в переговорах по Донбассу: они одновременно есть, и их нет

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил успешность переговорного процесса по Донбассу в 2020 году. По его словам, успех одновременно есть, и его нет.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Обозревателю".

"Прогресс на донбасском треке напоминает мне парадокс кота Шредингера. Он одновременно существует и одновременно отсутствует", - заявил глава МИД.

Министр отметил, что в 2020 году удалось добиться самого продолжительного с начала российской агрессии перемирия, что минимизировало количество жертв.

"Мы тяжело шли к этому результату. Безусловно, это достижение, которое показывает, что прогресс есть. Также все, о чем было договорено на парижском саммите (лидеров "нормандской четверки" - ред.) Украина выполнила", - сообщил Кулеба.

При этом он заявил, что Россия сделала все, чтобы ничего не выполнить со своей стороны.

"Например, мы открыли КПВВ в Счастье и Золотом, чтобы облегчить жизнь людей на прифронтовой территории, а российская сторона, со своей стороны, не сделала ничего, и просто заговаривает тему. Мы определили очередные участки для взаимного разведения сил и средств, а они их не согласовывают. В этом плане ситуация движется по нисходящей", - добавил Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что такой перелом в переговорах с РФ наметился с сентября, после вступления в силу перемирия на Донбассе.

"Мы стали фиксировать, что переговоры в Трехсторонней контактной группе идут все сложнее, все труднее разговаривать советникам в нормандской формате. Безуспешными были мои попытки и немецкого коллеги провести еще один раунд переговоров на уровне министров иностранных дел. Поэтому с одной стороны прогресс в Донбасса есть, а с другой - его нет", - резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Россия может вывести свои войска с Донбасса по двум причинам.

Также РБК-Украина писало, что вице-премьер Алексей Резников заявил, что введение миротворцев на Донбасс - один из вариантов реализации минских договоренностей.