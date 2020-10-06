Кулеба об укреплении позиций РФ в Беларуси: это угроза безопасности Украины

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Укрепление позиций России в Беларуси представляет угрозу для Украины. В частности, для ее национальной безопасности.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что ему нравится, когда официальный Минск обвиняет Запад во вмешательстве во внутренние дело, имея в виду Литву, Польшу, Чехию и Украину. По его словам, это означает, что Украина стала страной западного политического мира.

"Мне очень обидно наблюдать то укрепление позиций России в Беларуси, свидетелями которого мы все являемся. Как министр иностранных дел, я понимаю простые вещи - укрепление позиций России в Беларуси - это риск для национальной безопасности Украины", - отметил он.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украина не намерена вводить экономические санкции против Беларуси.

"Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", - отметил он.

Также глава украинского МИД считает, что Киев мог стать медиатором для преодоления кризиса в Беларуси, если бы не позиция Александра Лукашенко.