Кулеба про зміцнення позицій РФ у Білорусі: це загроза безпеці України

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Зміцнення позицій Росії в Білорусі представляє загрозу для України. Зокрема, для її національної безпеки.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що йому подобається, коли офіційний Мінськ звинувачує Захід у втручанні у внутрішні справу, маючи на увазі Литву, Польщу, Чехію та Україну. За його словами, це означає, що Україна стала країною західного політичного світу.

"Мені дуже прикро спостерігати зміцнення позицій Росії в Білорусі, свідками якого ми всі є. Як міністр закордонних справ, я розумію прості речі - зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для національної безпеки України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Україна не має наміру вводити економічні санкції проти Білорусі.

"Ми не плануємо робити Білорусі ще гірше - ми бажаємо їй тільки добра. У нас немає в планах якогось ембарго, введення будь-яких обмежень на торгівлю", - зазначив він.

Також голова українського МЗС вважає, що Київ міг стати медіатором для подолання кризи в Білорусі, якби не позиція Олександра Лукашенка.

