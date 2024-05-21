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Кулеба: Україна просить союзників допомогти в перехопленні ракет, але є альтернатива

Вівторок 21 травня 2024 16:00
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Кулеба: Україна просить союзників допомогти в перехопленні ракет, але є альтернатива Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Допомога Україні у збитті ворожих ракет не спровокує ескалацію. Втім є й інший варіант - надати системи протиповітряної оборони (ППО) та бойові літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу під час спільної пресконференції з його німецькою колегою Анналеною Бербок.

За словами міністра, немає жодних аргументів проти того, щоб союзники допомогли Україні збивати російські ракети над її територією. Ті, хто вважає це ризиком ескалації - маніпулює, оскільки єдиною, хто займається ескалацією є Росія.

"Тому ми просимо партнерів розглянути можливість перехоплювати ракети, не літаки, а шматки заліза. Є альтернатива - просто надайте всі потрібні нас засоби. Ми тоді будемо самі перехоплювати ракети", - зауважив Кулеба.

Міністр додав, що мова йде про системи ППО, а також бойові літаки. Водночас відмова Україні в обох варіантах є лише позицією умиротворення Росії.

Удари по території Росії

Кулеба пояснив, що Україна уражає військові цілі на території Росії, оскільки "звідти приходить смерть та руйнування".

"Якщо хтось думає, що ми будемо чекати своєї смерті у слабкій позиції, то не дочекаєтесь", - заявив міністр й додав, що чим більше Україна знищить цілей в Росії, тим швидше завершиться війна.

Захист неба

Протягом останніх місяців, на тлі загострення російських терористичних ударів по території України, питання ППО стало ще більш важливим. Здебільшого удари ворога націлені на енергетичну інфраструктуру країни, що спровокувало повернення графіків відключення електропостачання.

У квітня Берлін заявив про ініціативу щодо розширення допомоги Україні системами ППО. Як розповіла сьогодні, 21 травня, Бербок, Німеччині вже вдалось назбирати майже 1 мільярд євро (1,09 мільярдів доларів).

Також питання ППО активно обговорювалось під час останнього засідання "Рамштайну". З підсумками зустрічі можна ознайомитись за посиланням.

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