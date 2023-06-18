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ЄС прискорить постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу, - єврокомісар

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Брюссель, Неділя 18 червня 2023 17:32
ЄС прискорить постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу, - єврокомісар Фото: ЄС надасть Україні мільйон снарядів протягом року (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз прискорює постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу Збройних сил України.

Про це заявив Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставлення зброї та боєприпасів - це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль", - сказав Бретон.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України. Однак країни Європейського союзу довго не могли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Та все ж на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він наголошував, що таке зволікання вимірюється людським життям.

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