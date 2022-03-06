Кулеба: в Украину едут добровольцы из 52 стран, число заявок приближается к 20 000

По состоянию на сегодня в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России . А общее число заявок приближается к 20 000.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра. У меня нет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже встали на защиту Украины с оружием в руках… Но общее число заявок приближается к 20 тысячам", - отметил Кулеба.