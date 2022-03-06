UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба: в Украину едут добровольцы из 52 стран, число заявок приближается к 20 000

Автор: Юлия Бойко

По состоянию на сегодня в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. А общее число заявок приближается к 20 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра. У меня нет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже встали на защиту Украины с оружием в руках… Но общее число заявок приближается к 20 тысячам", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Украина запустила сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаВойна России против Украины