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Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа

Автор: Андрей Василюк

Украинцы и россияне являются двумя разными народами. И они могли бы жить в духе добрососедства, если бы президент РФ Владимир Путин не развязал войну и не оккупировал часть Украины.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба.

Сегодня, 30 июня во время "прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и россияне - "это вообще один народ".

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Дмитрий Кулеба