Українці і росіяни є двома різними народами. І вони могли б жити у дусі добросусідства, якби президент РФ Володимир Путін не розв'язав війну і не окупував частину України.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Українці та росіяни - два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію", - написав Кулеба.
Сьогодні, 30 червня під час "прямої лінії" президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни - "це взагалі один народ".