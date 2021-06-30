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Кулеба: українці та росіяни - два різних народи

Автор: Андрій Василюк

Українці і росіяни є двома різними народами. І вони могли б жити у дусі добросусідства, якби президент РФ Володимир Путін не розв'язав війну і не окупував частину України.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українці та росіяни - два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію", - написав Кулеба.

Сьогодні, 30 червня під час "прямої лінії" президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни - "це взагалі один народ".

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Дмитро Кулеба